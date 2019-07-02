В Польше три шахтера погибли во время землетрясения

Во время землетрясения в шахте работали девять человек. Трое выбрались сами, троих вытянули спасатели, еще трое погибли.

В польском городе Катовице во время землетрясения, которое произошло в понедельник, 1 июля, в шахте погибли три человека, еще шесть получили различные травмы, сообщает TVN24.

Отмечается, что магнитуда составила 2,7 балла, передает Корреспондент.

Во время сильного подземного толчка на шахте Мурки-Сташиц работали девять горняков. Трое из них выбрались самостоятельно, троим помогли спасатели. Трех горняков нашли мертвыми.

Напомним, в январе на шахте в Польше после землетрясения пропали 14 горняков. Незадолго до этого на юге Польши произошли подземные толчки, вследствие которых на шахте погиб один горняк.