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Министр здравоохранения считает, что реформа первичной медицинской помощи неэффективна
// фото: Fotolia
10:24, 02 Jul 2019
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Закрыв программу "Доктор для тебя" и кампанию "Новая жизнь", новая министр здравоохранения взялась за реформу первичной медицинской помощи, согласно которой каждый семейный врач может открыть индивидуальный кабинет. По мнению Аллы Немеренко, частная практика неэффективна. В то же время специалисты, которые уже открыли медицинские кабинеты, говорят, что реформа привела к положительным результатам.

Среди них и Надежда Фэрымэ. После окончания учебы она много думала, где будет работать.

”Для меня это было стимулом - приехать работать в сельской местности", - сказала семейный врач Надежда Фэрымэ.

Надежда открыла медицинский кабинет в селе Молешты Яловенского района.

Сейчас она обслуживает более 2600 человек и говорит, что заинтересована их удержать, так как Национальная Компания медицинского страхования ежемесячно платит за каждого пациента от 277 до 479 леев, в зависимости от возраста.

”Каждый стремится включить в список как можно больше пациентов. Для того, чтобы пациенты выбрали нас и хотели к нам обращаться, мы, соответственно, должны им предоставлять качественные услуги. Это стимулирует семейного врача больше и лучше работать", - сказала Надежда Фэрымэ.

Женщина говорит, что частная практика позволила ей приобрести современную технику, которой до сих пор в селе не было. Теперь пациентам больше не приходится ездить в район, чтобы пройти некоторые обследования.

"Технического обеспечения практически не было. Нам удалось приобрести современный электрокардиограф с автоматической расшифровкой, а также анализатор мочи", - отметила Надежда Фэрымэ.

Согласно последним данным НКМС, в январе этого года пять врачей занялись частной практикой, еще 28 подали документы на получение финансирования. Несмотря на это, новый министр здравоохранения критикует инициативу предыдущего правительства.

"Эта реформа рискованная, если учесть опыт примерно таких же стран по уровню развития, как наша, риску подвергается здоровье населения в сельской местности. Кроме того, через несколько лет в этих селах может быть еще меньше врачей", - сказала глава минздрава Алла Немеренко.

Врачи смогли открыть индивидуальные кабинеты благодаря инициативе правительства Филипа. Целью реформы было привлечение молодых специалистов в села. По информации, собранной в прошлом году, в нашей стране не хватает почти 300 специалистов, а в 200 населенных пунктах их нет вовсе.




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