Новолуние - особый период, когда можно осуществить свои желания, если искренне верить в то, что все сложится наилучшим образом.
2 июля в 22:17 наступит Новолуние. Луна будет находиться в знаке зодиака Рак, который сулит материальную стабильность. Особенно если вы сможете задействовать в своих делах настойчивость и будете открыты ко всему новому, передает Униан.
Новолуние может принести как счастье, так и хлопоты. Главное - в этот момент настроить себя на правильную волну. Так как Луна находится в знаке Рак, то важно задуматься о финансовой сфере жизни, и никак не о делах амурных.
Попробуйте написать план, согласно которому вы прибавите бюджет.
Что сделать на новолуние
Новолуние - особый период, когда можно осуществить свои желания, если искренне верить в то, что все сложится наилучшим образом.На новолуние для привлечения денег и богатства в свой дом, необходимо придерживаться нескольких простых советов.
Народные приметы подскажут что нужно делать для привлечения благоприятной денежной энергетики. Такие распространенные обряды и приметы очень просты, но весьма действенны для человека.
Чтобы в период после новолуния привлечь деньги, нужно выяснить, куда будет падать Лунный свет. Если свечение от спутника Земли падает на один из подоконников дома - это отлично, ведь именно так будут в дальнейшем привлекаться деньги.
Дождавшись ночи, когда Луна будет полностью господствовать на ночном небе, необходимо будет выложить свой кошелек на подоконник. Его нужно положить именно туда, куда будет больше всего падать свет Луны. За все это время кошелек сможет притянуть к себе новую вселенскую энергию от Луны, что будет способствовать улучшению бюджета.
Также можно проговорить специальное заклинание: «Сколько энергии от новой Луны, настолько и кошельки будут мои полны!». Лучше всего выкладывать не один кошелек, а по возможности два. Таким образом, можно будет зарядить благоприятной энергетикой не только свой основной доход. Такой метод поможет создать резервный запас денег на крайний случай, чтобы знать, что в доме всегда будет еще копейка помимо основной.
Попробуйте использовать одну из денежных техник в период новолуние. Расслабляемся. Закрываем глаза. Представьте солнечный свет. Дальше представьте, что вы заходите в большой сад, где любуетесь розами. Каждая из красивых роз, - это ваша денежная возможность в реальной жизни.
Выберете ту, которая вам нужна. После это позитивной визуализации приступайте к выполнению ваших материальных желаний в реальности. В красивой тетради можно в период новолуние каждый записывать ваши планы и желания, затем через месяц прочитать, вычеркнуть с благодарностью сбывшиеся желания или ненужные.
Также, как и воду, оставляем тетрадь открытой перед окном на ночь новолуния. Утром прячем тетрадь в укромное место и думаем о своих желаниях.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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