Разногласия в альянсе ПСРМ-ACUM: Майя Санду настаивает, чтобы Генеральную прокуратуру возглавил специалист из Европы

В альянсе ПСРМ-ACUM возникли разногласия. Премьер-министр Майя Санду настаивает, чтобы Генеральную прокуратуру возглавил специалист из Европы. Первого июля правительство представило свой отзыв на закон о прокуратуре. Одна из главных поправок предлагает отказаться от требования обязательного молдавского гражданства для кандидата на эту должность.

"Я предлагаю отметить в нашем отзыве необходимость изменить закон таким образом, чтобы должность генерального прокурора мог занимать человек без гражданства Республики Молдова. И пусть парламент обсуждает это. У меня нет больше терпения на это", - сказала премьер-министр Майя Санду.

Инициатива противоречит закону о гражданстве. Он гласит, что только граждане Молдовы могут занимать должности, связанные с осуществлением публичной власти. Против идеи выступил и бывший советник президента Игоря Додона, а ныне вице-министр по реинтеграции Василий Шова.

Несогласие с предложением Майи Санду выражал также сам Игорь Додон. По его словам, в стране достаточно квалифицированных специалистов.

Проект "Закона о прокуратуре" еще не прошел последнее чтение. И даже если документ будет принят депутатами, он вступит в силу только после подписания президентом.