В Мумбаи число погибших при обрушении стены на бараки достигло 18 человек

Число погибших при обрушении стены на бараки в индийском Мумбаи, который за последние несколько дней оказался во власти сильнейших муссонных ливней, возросло до 18 человек, передает агентство ANI.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 13 пострадавших. На месте происшествия продолжаются спасательные работы: власти не исключают, что под завалами по-прежнему могут оставаться люди. Полиция ведет расследование случившегося, передает РИА Новости.

Обильные дожди начались в индийском штате Махараштра в воскресенье и продолжаются до сих пор. По оценкам специалистов, объем выпавших здесь осадков за минувшие сутки стал рекордным за последние десять лет. Мощные потоки воды текут по улицам, из-за чего дорожное движение стало невозможным. Во вторник в Мумбаи большинство государственных и частных учреждений остаются закрытыми, работают лишь аварийные службы.

Из-за непогоды железнодорожное и авиасообщение с Мумбаи оказалось серьезно нарушено: международный аэропорт экономической столицы Индии отказался принять и отменил вылеты уже свыше 100 рейсов. Синоптики, тем временем, полагают, что ливни не покинут этот регион еще ближайшие несколько дней.