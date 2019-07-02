Солнечное затмение 2 июля: онлайн трансляция

Редкое космическое явление пройдет во вторник, 2 июля. Жители Южной Америки смогут наблюдать за полным солнечным затмением. В Украине воочию его увидеть не удастся, но Корреспондент.net проведет онлайн-трансляцию астрономического явления.

Затмение начнется в 22:23 (по Молдове) и в 12:23 по Тихоокеанскому времени во вторник, 2 июля, передает Корреспондент.

В 2019 году пройдет два солнечных затмения, а в июле состоится еще и лунное. Частичное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля 2019 года.