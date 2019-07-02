Кишинев "плавится" от жары: улицы столицы начали поливать водой

В жаркую погоду улицы столицы будут поливаться водой, а пассажиры автобусов и троллейбусов будут получать питьевую воду по запросу. Мероприятия проводятся для защиты населения от воздействия жары.

Так, сегодня утром с 4.00 до 7.00 были политы водой 25 главных улиц в центре города, основные проспекты в секторах и проезды общественного транспорта. Их повторно польют с 12.00 до 15.00.

Как сообщили в примэрии столицы, подобные мероприятия будут проводиться в течение дня и в общественных зонах города, в частности, будут поливаться водой пешеходные аллеи парков и скверов. В этих местах также обеспечивается работа фонтанов.

В жару в общественном транспорте, оборудованном системами кондиционирования воздуха, – троллейбусах и автобусах, будут включаться соответствующие установки, а пассажирам по запросу предоставляется питьевая вода.

В период жаркой погоды врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 11.00 до 18.00, носить головные уборы, легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, употреблять не менее 2 литров жидкости в день, отказаться от алкогольных напитков и напитков, содержащих кофеин и сахар, снизить интенсивность и темпы физической нагрузки, употреблять в пищу больше овощей и фруктов.