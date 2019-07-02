В сети появились новые трейлеры фильма Тарантино "Однажды в Голливуде" с Ди Каприо и Питтом

Американская киностудия Sony выпустила два новых видеоролика предстоящего фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. В главных ролях в ленте снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Также в фильме появляются актеры Марго Робби, Аль Пачино, Люк Перри и другие, передает mig news.

Известно, что действие картины разворачивается в 1969 году. Главными героями являются звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (в исполнении Леонардо Ди Каприо), а также его дублер (Брэд Питт). Они пытаются сохранить свои позиции в меняющемся Голливуде.

Актеры проживают по соседству с Шэрон Тейт (Марго Робби), супругой Романа Полански, которую зверски убивают последователи Чарльза Мэнсона.

В кинотеатрах лента ожидается 8 августа этого года. Мировая премьера ее состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.