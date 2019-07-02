Из-за пожара в отеле на Майорке эвакуировали более 800 человек

Пожар произошел в одном из отелей на Майорке, более 800 человек были эвакуированы, десятки получили отравление угарным газом.

В результате возгорания в отеле Whala Beach, расположенном в туристическом районе Эль-Ареналь, были эвакуированы 678 его постояльцев, а также 136 туристов, остановившихся в соседней гостинице, сообщает arabalears.cat.

Медики оказали помощь 67 людям, отравившимся дымом, 16 из них были доставлены в больницы, сообщает служба здравоохранения Балеарских островов в Twitter.

Пожар довольно быстро удалось потушить, и часть постояльцев смогли вернуться в номера, передает РИА Новости.

Пожар начался в пять утра в комнате на первом этаже, проинформировала служба оказания срочной медицинской помощи.