Минфин объявляет о сокращении бюджетных расходов

Министерство финансов объявляет о сокращении бюджетных расходов и предупреждает, что также может быть снижена заработная плата работников государственных учреждений.

Министр финансов Наталья Гаврилица направила письмо во все государственные учреждения.

"Министерство финансов определило необходимость сократить расходы, утвержденные в госбюджете на 2019 год. Учреждениям, у которых достаточно средств, рекомендуется соблюдать осторожность при распределение заработанных плат работникам, так как эти средства могут понадобиться для госучреждений, у которых не будет хватать финансов для выплаты зарплат работникам", - говорится в письме."

Ранее вице-председатель парламента Александр Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам.

"У нас есть ресурсы ещё всего на месяц, а затем нам нечем будет платить зарплаты социальным ассистентам. Изменение бюджета неизбежно", - заявил Слусарь.

Парламент планирует собраться на специальное заседание в августе для внесения изменений в бюджет. В противном случае начнут форсироваться задолженности по зарплатам.

Напомним, бывший премьер-министр Павел Филип отмечал ранее, что заявления новой власти о якобы дырах в бюджете - это спекуляции. Он также добавил, что возглавляемое им ранее правительство оставило последователям бюджет в три миллиарда 270 млн леев, а все зарплаты и пенсии были своевременно выплачены. Согласно законопроекту, одобренному в прошлом году, зарплаты коммунитарных социальных ассистентов были увеличены с 1 января 2019. Работники со средним образованием стали получать на 470 леев больше, а средняя зарплата достигла 3000 леев в месяц. Социальные ассистенты с высшим образованием получают около 4000 леев с 1 января, то есть на 570 леев больше, чем ранее.