Звезды запустили флешмоб откручивать крышки ногой

Американские спортсмены, актеры и звезды шоу-бизнеса выполняют эффектный трюк, откручивая крышку на бутылке ногой с разворота.

В Сети появился новый эффектный вирусный тренд среди звезд шоу-бизнеса. Актер и спортсмены взялись откручивать крышку бутылки, ударяя по ней ногой с разворота, передает Корреспондент.

Запустил эстафету дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй. Также они бросили вызов музыканту Джону Майеру. Несмотря на отсутствие спортивной подготовки, гитарист справился с задачей, и бросил вызов актеру Джейсону Стетхэму. Ролик актера собрал больше 10 миллионов просмотров менее чем за день.

К флешмобу также присоединился известный боец ММА Конор Макгрегор, а удивить Сеть смог тренер по карате Сет Адамс. Спортсмен установил бутылку на голову манекена и без проблем открутил крышку.