Полугодовалый малыш погиб, застряв головой в прутьях кроватки

Следователи намерены провести судмедэкспертизу, чтобы точно определить причину гибели ребёнка.

Полугодовалый мальчик задохнулся в Магнитогорске, пытаясь вылезти из кроватки. Его голова застряла между прутьев, передает life.

— Ребёнка было не с кем оставить дома, и мать взяла его с собой на работу, посадила в кроватку, — передаёт 74.ru слова старшего помощника руководителя управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Александра Скорика.

В какой-то момент женщина вышла из помещения. Малыш захотел выбраться из кроватки. Он полез ногами вперёд через перегородки — ноги прошли, а голова застряла между дужками кроватки, и он повис. Когда мама вернулась, сын уже не дышал. Она тут же вызвала бригаду скорой помощи, но врачи лишь констатировали смерть.

Следователи уточняют обстоятельства гибели младенца. Для этого проведут судмедэкспертизу.