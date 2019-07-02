Программист придумал, как не пускать в дом кота с добычей

Алгоритм блокирует двери, если кот несет хозяину добычу.

Коты часто приносят своим хозяевам мышей и птиц, что не всем приходится по вкусу. Особенно если животное предпочитает охотиться ночью.

Программист Amazon Бен Хэмм разработал искусственный интеллект, который блокирует кошачью дверцу и не пускает с улицы животное, если у него в зубах находится мертвая птица, рассказывает Хайтек, передает Моя Планета.

Хэмм рассказал, что несколько раз в месяц его кот Метрик приносит мертвых мелких животных и птиц. Иногда кот приносит еще дышащих мышей и складывал их на подушку к Хэмму.

При этом Хэмм не хочет оставлять кота на улице на всю ночь, а запирать его дома не получается, поскольку тот ходит в туалет только на улице.

Программисту пришлось создать алгоритм, который на 15 минут запирает кошачью дверь в дом, если камера с системой распознавания видит кота вместе с каким-то животным.

Также каждый раз, когда Метрик убивает птицу, искусственный интеллект также отправляет со счета Хэмма пожертвование в экологическую организацию, которая занимается охраной птиц.