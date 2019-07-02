Адвокат Василе Эфрос выиграл в ЕСПЧ дело против Молдовы. Государство должно возместить ему 1500 евро

Обвиненный в мошенничестве адвокат Василе Эфрос выиграл в ЕСПЧ дело против Молдовы. Государство должно возместить ему 1500 евро.

В Страссбургский суд он подал жалобу восемь лет назад. Она касалась незаконного открытия уголовного дела во время его отсутствия в стране, незаконного проведения обысков и объявления в национальный и международный розыск. Адвокат потерял бизнес в Румынии и на несколько лет лишился права заниматься юридической практикой.

"Ложные обвинения в мошенничестве выбрали, чтобы навредить моей репутации. Когда слышишь слово "мошенничество", это всегда наводит на плохие мысли. Я пошел до конца, чтобы убедительно доказать, что такого факта не было и не могло быть", - заявил адвокат Василе Эфрос.

Василе Эфрос называет источником своих бед бывшего премьер-министра Влада Филата. Адвокат был членом Постоянного бюро Либерально-демократической партии, но, по его словам, весьма неудобным для лидера ЛДПМ.

"Я назову и имя того, кто сфабриковал дело. У меня есть соответствующие доказательства. Это бывший премьер-министр Влад Филат, который трижды давал распоряжения срочно открыть на мое имя уголовное дело", - добавил Василе Эфрос.

Среди причин расправы Эфрос называет и то, что он решил поддержать Михая Годю, когда тот покинул ЛДПМ .

"В партии была ситуация, когда на должность генерального примара выдвинули двух кандидатов. Один был Годя, второй - Бодю. Разумеется, я знал обоих, и довольно быстро решил, кого поддержать", - подытожил Василе Эфрос.

Влада Филата в 2016 году осудили на девять лет лишения свободы за пассивную коррупцию и злоупотребление властью.