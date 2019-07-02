Обвиненный в мошенничестве адвокат Василе Эфрос выиграл в ЕСПЧ дело против Молдовы. Государство должно возместить ему 1500 евро.
В Страссбургский суд он подал жалобу восемь лет назад. Она касалась незаконного открытия уголовного дела во время его отсутствия в стране, незаконного проведения обысков и объявления в национальный и международный розыск. Адвокат потерял бизнес в Румынии и на несколько лет лишился права заниматься юридической практикой.
"Ложные обвинения в мошенничестве выбрали, чтобы навредить моей репутации. Когда слышишь слово "мошенничество", это всегда наводит на плохие мысли. Я пошел до конца, чтобы убедительно доказать, что такого факта не было и не могло быть", - заявил адвокат Василе Эфрос.
Василе Эфрос называет источником своих бед бывшего премьер-министра Влада Филата. Адвокат был членом Постоянного бюро Либерально-демократической партии, но, по его словам, весьма неудобным для лидера ЛДПМ.
"Я назову и имя того, кто сфабриковал дело. У меня есть соответствующие доказательства. Это бывший премьер-министр Влад Филат, который трижды давал распоряжения срочно открыть на мое имя уголовное дело", - добавил Василе Эфрос.
Среди причин расправы Эфрос называет и то, что он решил поддержать Михая Годю, когда тот покинул ЛДПМ .
"В партии была ситуация, когда на должность генерального примара выдвинули двух кандидатов. Один был Годя, второй - Бодю. Разумеется, я знал обоих, и довольно быстро решил, кого поддержать", - подытожил Василе Эфрос.
Влада Филата в 2016 году осудили на девять лет лишения свободы за пассивную коррупцию и злоупотребление властью.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei