В Индийском океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе подводного хребта Карлсберг в Индийском океане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 619 километрах к востоку от атолла Сиину в архипелаге Мальдивских островов, его очаг залегал на глубине 10 километров, передает РИА Новости.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.