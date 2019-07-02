В Штефан-Водэ погибла молодая семья: родители и годовалый ребенок отравились угарным газом

Вчера в селе Крокмаз Штефан-Водского района три человека погибли в результате отравления дымом.

По оперативным данным, девушка и парень 20-ти лет, а также их годовалый ребенок отравились дымом во сне.

Трагедия случилась из-за неисправного электрического прибора, произошло короткое замыкание в розетке электросети.

В результате тления розетки помещение было заполнено густым токсичным дымом. Пожар в доме не произошел.

Обстоятельства происшествия выясняются.