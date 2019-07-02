"Apă-Canal" предупредил об отключении воды

Потребители воды, проживающие на бульваре Дачия, 47/1, 47/2, 47/3, и на бульваре Дечебал, 19, столицы, останутся в среду, 3 июля, без водопроводной воды. Подача воды будет отключена также на улицах Фынтыницей и Тинеретулуй города Ватра.

Водоснабжение будет прервано с 09.00 до 17.00 часов. По данным „Apă-Canal Chișinău”, в связи с производством запланированных работ компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения по соответствующим адресам, передает IPN.

По окончании производства работ, предоставление услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.