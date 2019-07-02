В турецком порту взорвался танкер, есть жертвы

Взрыв произошел во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода, один человек погиб.

В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв на итальянском танкере Synzania, в результате чего один человек погиб, 15 пострадали, сообщает агентство Anadolu.

Как сообщается, взрыв произошел около полуночи во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода Petkim, передает Корреспондент.

По словам главы администрации Алиаги, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник Petkim.

Причина взрыва пока неизвестна.

Утром пожарные продолжали охлаждать судно, пожар на борту был потушен.

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера в Ормузском заливе – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.