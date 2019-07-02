Спасатели вынесли два газовых баллона из рухнувшей многоэтажки в Атаках

Из-под обломков рухнувшего дома в Атаках спасатели вынесли два газовых баллона, тем самым, предотвратив опасность взрывов.

В Атаках продолжаются работы по сносу обрушившегося дома. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, два газовых баллона рухнули на площадку, где велись работы по демонтажу бетонных конструкций. Спасатели оперативно их обезвредили и предотвратили опасность взрывов.

Напомним, 19 июня в Атаках обвалилась часть многоэтажки. К счастью, никто не пострадал. Кто-то из жильцов заметил на стене огромные трещины и успел предупредить остальных. Люди успели покинуть квартиры до того, как подъезд рухнул.