Уборщица вынесла из столичной квартиры 160 тысяч леев

Полиция задержала 50-летнюю жительницу столицы по подозрению в серии краж.

По версии следствия, женщина, периодически убиравшая чужую квартиру, украла оттуда в прошлом и нынешнем году деньги и ценности почти на 160 тысяч леев, передает canal3.

Задержанная признала свою вину. Часть похищенного вернули владельцам. Они же и обратились в полицию, заметив, что из дома стали пропадать вещи.

Изобличить подозреваемую помогли скрытые видеокамеры.

Наблюдение за ней вели около двух месяцев. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.