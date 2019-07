Инцидент произошел, когда 1 июля цистерна с бензином съехала в кювет и опрокинулась в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ, и местные жители начали собирать топливо, пишет Корреспондент со ссылкой на legit.ng.

В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.

В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.

My heartfelt condolences to the families of the fuel laden tanker explosion in Ahumbe, Gwer East Local Government. Benue State.



Over 50 people burnt beyond recognition and over 30 others injured and admitted in hospitals. pic.twitter.com/qK4WfXIKil