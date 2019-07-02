Ученые назвали паука в честь Карла Лагерфельда

Арахнолог Данило Хармс из Квинслендского музея помог выявить пять новых видов крохотных пауков-скакунов размером с рисовое зерно. Группа включает паука по имени Карл Лагерфельд. Хармс сказал, что у паука был характерный вид, напоминающий покойного модельера. Об этом пишет The Guardian.

"Пауки-скакуны являются одними из самых красивых пауков в Австралии, но почти ничего не известно об их разнообразии и таксономической идентичности. Эти крошечные пауки быстро покоряют сердца публики и натуралистов", - отметила Барбара Баер, еще один представитель группы ученых.

Четыре из пяти новых видов из Квинсленда и один из Нового Южного Уэльса. Благодаря размерам в несколько миллиметров пауков трудно обнаружить, передает Корреспондент.

Что касается паука, названного в честь модельера, то ученые заметили сходство в окрасе.

"Когда мы увидели это существо, оно сразу нам напомнило о скромном и строгом стиле одежды Карла Лагерфельда. К примеру, черные пятна на кончиках его ног похожи на перчатки, которые всегда носил немецкий модельер", - отметил Хармс.