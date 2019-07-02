Сотрудники авиакомпании United Airlines случайно посадили несовершеннолетнего ребенка не на тот рейс и отправили его в другую страну. Об этом сообщает The Independent.
14-летний школьник Антон Берг, летевший без сопровождения взрослых, должен был отправиться из Нью-Йорка в Стокгольм. Однако работник авиакомпании по ошибке посадил мальчика на рейс до Дюссельдорфа, Германия, передает Lenta.
Когда его мать Бренда Берг узнала о произошедшем, самолет еще двигался по рулежной дорожке, однако она не смогла дозвониться до представителей авиакомпании, чтобы сообщить об ошибке. «United, мой сын сейчас в другом самолете!!! Вы посадили его на самолет до Германии!!! Мы ведь дополнительно заплатили за то, чтобы за ним присмотрели», — сокрушалась женщина в Twitter.
Спустя несколько часов Берг смогла связаться с United Airlines, и сотрудники авиакомпании решили перевезти Антона в пункт назначения через Копенгаген, что увеличило задержку его прилета еще на шесть часов.
В итоге мальчику удалось добраться до Стокгольма, где его встретили уставшие мать, бабушка и дедушка. Также Бренда Берг сообщила, что компания по-прежнему не связалась с ней и не предоставила никаких извинений.
Отмечается, что United Airlines взимает дополнительную плату (150 долларов) за обслуживание и сопровождение пассажиров в возрасте от 5 до 14 лет, путешествующих без взрослых.
В апреле 2018 года школьник из Сиднея украл кредитную карточку родителей, обманом выманил свой паспорт у бабушки и один улетел на Бали. 12-летний Дрю сказал родителям, что отправился в школу, однако вместо этого доехал до вокзала и оттуда поездом добрался в аэропорт. Прилетев на Бали, Дрю зарегистрировался в отеле All Seasons и сказал персоналу, что ждет приезда сестры.
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