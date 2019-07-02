В ОАЭ заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция

В Объединенных Арабских Эмиратах началась коммерческая эксплуатация крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Abu Dhabi. Об этом накануне сообщил портал Engadget.

Проект реализовала компания Emirate Water and Electricity. При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии. Для сравнения, в США самый большой подобный объект под названием Солнечная звезда имеет мощность 569 МВт., передает Корреспондент.

По предварительным подсчетам, 3,2 млн панелей компании Noor Abu Dhabi обеспечат электричеством 90 тысяч человек, а также снизят выбросы CO2 на 1 млн тонн, это эквивалент тому, если убрать 200 тысяч автомобилей с дорог ОАЭ.

Отмечается, что компания Emirates Water and Electric также имеет планы по реализации солнечного проекта мощностью 2 ГВт.