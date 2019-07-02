Посылка по QR-коду: В столичном почтовом отделении установили новое приложение

Посылки теперь можно получать, лишь предоставив работникам почты QR-код. Время на поиск и оформление пакета сокращается.

"Когда посылку доставляют в почтовое отделение, клиент получает на телефон ссылку с индивидуальным кодом. Процедура получения пакета очень простая: необходимо отсканировать код, а оператор получит все данные о почтовом отправлении. Длится процедура менее минуты".

Приложение установили в почтовом отделении на столичной улице Василе Александри.

До конца года Почта Молдовы намерена внедрить такое приложение на Рышкановке и Ботанике. Инвестиции в систему, которая начала действовать в центре столиы, составили 840 тысяч леев.

"Идея принадлежит генеральному директору Сергею Настасу. Он предложил внедрение этого европейского проекта", - сказал глава управления "Почты Молдовы" Вячеслав Драгот.

На прошлой неделе премьер-Майя Санду потребовала отставки гендиректора "Почта Молдовы" Сергея Настаса, несмотря на то, что за последние годы он вывел предприятие из финансового кризиса и реформировал систему.