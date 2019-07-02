В Одессе "заминировали" автовокзал, аэропорт и здание ОГА

В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании автовокзала, аэропорта и здания областной государственной администрации.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, пять анонимных сообщений поступили по спецлинии «102» один за другим около 13.00.

В частности, неизвестный сообщил о минировании автовокзала и четырех административных зданий в Приморском районе города. В их числе – один из судов. Примерно на час раньше поступило сообщение о минировании четырех отелей в Приморском районе, передает Униан.

Еще одно сообщение поступило около 14.00.

«Правоохранители проверяют информацию о минировании еще четырех зданий в Приморском и Киевском районах, а также международного аэропорта «Одесса», - сообщили в главке, добавив, что третья информация – о минировании еще пяти здания – поступила в 14.15.

По данным пресс-секретаря Одесского областного совета Ольги Левчук, в числе вышеназванных объектов – административное здание облсовета на проспекте Шевченко, в котором также находится Одесская областная государственная администрация.

С вышеназванных объектов эвакуируют людей. На местах работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и ГСЧС. Принимаются меры по эвакуации людей.