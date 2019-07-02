Игорь Додон: Пост генерального прокурора может занимать только гражданин Молдовы

Пост генерального прокурора может занимать только гражданин Молдовы - настаивает президент Игорь Додон. Он категорически не согласен с предложением премьера пригласить на эту должность человека из-за рубежа.

"Моя позиция, как, я уверен, и позиция большинства жителей республики - это должен быть гражданин Молдовы. В Молдове есть профессионалы для любой должности. Необходимо организовать транспарентный публичный конкурс и дать профессионалам возможность проявить себя", - сказал Игорь Додон.

Накануне поправки в закон о прокуратуре рассмотрели в правительстве. Они предусматривают, что на пост генпрокурора могут претендовать иностранцы. Но как заявили в минюсте, это противоречит Закону о гражданстве. Премьер предлагает изменить и этот закон.

"Я предлагаю оставить в заключении необходимость законодательных поправок, разрешающих назначить генерального прокурора без гражданства Молдовы. И пусть это обсудят в парламенте", - сказала Майя Санду.

Пока поправки в закон о прокуратуре одобрены в первом чтении. После второго их должен промульгировать президент.