Алгоритм Google изменили после массовых убийств в США

Таким образом компания пытается бороться с дезинформацией, количество которой увеличивается в разы после того, как случаются трагические события.

Google изменил алгоритм, после того как в США увеличилось количество массовых убийств с использованием огнестрельного оружия. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 2 июля.

Компани решила сделать понятие "авторитетности" более значимым при отображении результатов по поисковому запросу. Стоит отметить, что видение "авторитетности" расписано в 166-страничном документе, который распространяется для 16 тысяч сотрудников компании, которые оценивают качество результатов поиска, передает Корреспондент.

Теперь сотрудники компании будут оценивать результаты поисковых запросов по критериям доверия, авторитетности и экспертизы, а также по качеству контента и репутации источника.

Внимание к проблеме недостоверности результатов поиска в Google привлекло то, что при запросе "случился ли Холокост" первым результатом выпадал сайт, посвященный отрицанию Холокоста и теориям о превосходстве белой расы.