На одесском пляже замечены ядовитые скаты-хвостоколы. ВИДЕО

Сразу нескольких скатов-хвостоколов заметили сегодня утром отдыхающие недалеко от берега на одесском пляже «Дельфин».

Эти скаты, или как их еще называют «морские коты», охотятся на мелких морских обитателей. Они могут закапываться в песок на дне и долгое время лежать в засаде. Основная опасность для человека заключается в том, что купающийся может случайно наступить на хвостокола, и тот, защищаясь, наверняка воспользуется своим острым шипом на хвосте и впустит в рану нейротропный яд, сообщает Думская.

При этом хвостоколы очень пугливы. Отдыхающим рекомендуется вести себя на морском мелководье как можно громче — топать по дну и загребать песок ногами, чтобы дать возможность рыбе скрыться.