В Китае расселят единственных в мире панд-тройняшек

День рождения не в кругу семьи. Единственных в мире панд-тройняшек в Китае расселят. В конце июля им исполнится пять лет, и они отметят свой первый юбилей в разных вольерах.

Мера вынужденная. Специалисты говорят, что два брата постоянно обижают друг друга. Они борются за территорию, передает Мир24. Причем, задира в основном один – старший. Он гиперактивен. Младший, по словам зоологов, ленивый. Медвежонок в основном ест и спит, пока его не трогают. А вот сестре такое соседство сейчас ни к чему. Самка ждет пополнение и ей нужен покой.

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