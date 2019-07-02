Наводнение в Иркутской области (Россия), где из-за сильных дождей и прорыва дамбы оказались затопленными несколько населенных пунктов, сняли из космоса.
Впечатляющие фотографии последствий стихии обнародовали в Роскосмосе. Сообщается, что съемки пострадавшего региона проводятся несколько раз в сутки, пишет Факты.UA.
В сибирском городе Тулун после прорыва дамбы вода в некоторых местах доходила до второго и третьего этажа зданий. По последним данным, количество жертв паводка в Иркутской области достигло 18 человек. Также в региональном управлении МЧС отметили, что пропавшими без вести числятся 17 человек.
Комментарии
- Масштабный лесной пожар бушует на севере Германии
- На одесском пляже замечены ядовитые скаты-хвостоколы. ВИДЕО
- В Одессе "заминировали" автовокзал, аэропорт и здание ОГА
- Турция не намерена прекращать бурение на шельфе Кипра
- Взрыв бензовоза в Нигерии: 50 человек сгорели заживо
- В турецком порту взорвался танкер, есть жертвы
- В Париже запретили въезд в город старым дизельным автомобилям
- В Индийском океане произошло землетрясение
- В Индии из-за сильных ливней погибли 27 человек
- Лидеры G20 назвали главную проблему планеты
- Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
- Масштабный лесной пожар бушует на севере Германии
- Певица Виктория Лунгу готова на 15 лет безвозмездно уступить дом семье, нуждающейся в жилье
- Избирательный участок в Вулканештах на выборах в Гагаузии работал сверхурочно по просьбе депутатов-социалистов
- В Молдове зафиксирован самый жаркий день с начала года
- Выступление украинского депутата Алексея Гончаренко произвело фурор в ПАСЕ. ВИДЕО
- Разногласия в альянсе ПСРМ-ACUM: Майя Санду настаивает, чтобы Генеральную прокуратуру возглавил специалист из Европы
- Кишинев "плавится" от жары: улицы столицы начали поливать водой
- Минфин объявляет о сокращении бюджетных расходов
- В Лондоне из пролетающего самолета выпало тело мужчины
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- Майя Санду в интервью для Politico: Москва намерена сохранить влияние в Молдове. У нас нет иллюзий. Россия должна вывести войска из Приднестровья
- На складе "Молдова-Фильм" нашли почти полтонны боеприпасов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei