В Молдове зафиксирован самый жаркий день с начала года

Сегодня , 2 июля, в Молдове зафиксировали один из самых знойных дней в этом году. На всей территории республики синоптики объявили "желтый" код метеоопасности.

По предварительным данным, жарче всего сегодня было в Комрате и Криулянах. Там в полдень температура воздуха прогрелись до +36 в тени и +44 на солнце.

В то время как на севере страны, в бельцах, Дондюшанах и Бричанах прошел ливень с градом.

По данным метеорологов, в ближайшие дни жара спадет. Дневная температура не будет превышать 30 градусов. В это время врачи рекомендуют держаться в тени, носить одежду светлых тонов и пить побольше воды.