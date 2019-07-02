Избирательный участок в Вулканештах на выборах в Гагаузии работал сверхурочно по просьбе депутатов-социалистов

Избирательный участок в Вулканештах на воскресных выборах башкана Гагаузии работал сверхурочно по просьбе депутатов-социалистов. Об этом сообщает портал nokta.md. На сайте выложили видео, как председатель участка после прихода Василия Боли и Владимира Односталко кому-то звонит.

Я позвонила вам, и мне дали разрешение закрыть участок, мы закрыли с вашего разрешения. Мы продолжаем работу по принятию списков? Да, да. Спасибо большое.

Далее Владимир Односталко благодарит женщину за то, что им удалось найти общий язык. По данным сайта, участок открыли еще на 20 минут.

В избирательной комиссии автономии заявили, что жалоб, связанных с работой участка, не получали, но информацию проверят.

"Мы это к сведению, конечно, приняли, мы это все состыковываем, проверяем в отчетах избирательных бюро, во всех их постановлениях, которые они принимали до дня голосования и в день голосования, в том числе при подведении итогов", - сказал председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

Михаил Сиркели, глава правозащитной организации "Пилигрим-Демо", наблюдавшей за выборами в Гагаузии, в телефонном разговоре назвал это грубым нарушением. Но после не брал трубку. Не отвечал на звонки и Владимир Односталко. А Василий Боля заявил что себя на видео не узнает.

"Во-первых, вопрос не ко мне. Во-вторых, вы посмотрите и почитайте, что там конкретно пишут на этом непонятном сайте. Если увидите где-то мою персону, я ее там не вижу".

Явка на выборах башкана Гагаузии составила 35% при необходимом минимуме в 50%. Победу одержала Ирина Влах.