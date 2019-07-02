Певица Виктория Лунгу готова на 15 лет безвозмездно уступить дом семье, нуждающейся в жилье

Певица Виктория Лунгу ищет хозяев для родительского дома в селе Гринэуцы Рышканского района. Она готова на 15 лет безвозмездно уступить дом семье, нуждающейся в жилье.

"Для меня родительский дом, в первую очередь, память о родителях. Я никогда не думала его продавать. И не подумаю. Хочу, чтобы дом жил, дышал", - поделилась певица Виктория Лунгу.

Дом пустует уже год. До недавнего времени певица ухаживала за ним сама.

"Этот хороший, ухоженный дом для кого-то станет помощью. Я очень хочу найти хорошую семью, которой нужно своё гнездышко", - продолжила певица.

Объявление в соцсетях вызвало интерес. Виктория Лунгу уже встретилась с двумя семьями.

"Попыталась понять что это за люди. Хотелось бы, чтобы была крепкая семейная пара с детьми", - добавила Лунгу.

Певица готова помогать будущим жильцам - купить в хозяйство корову и домашнюю птицу, а также устроить детей в местный детсад и школу.

Сама она продолжит бывать в родном селе - ведь в Гринэуцах и родственники живут, и знакомые. Да и делами о родительском доме лишний раз поинтересоваться.