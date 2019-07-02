Масштабный лесной пожар бушует на севере Германии

Пожар на севере Германии тушат две тысячи пожарных, солдат и работников гражданской обороны. Об этом сообщает Spiegel Online во вторник, 2 июля.

Чиновники утверждают, что пожар у Любтена в северной земле Мекленбур-Передняя Померания в течение понедельника и ночи распространился с 430 до 600 гектаров и является крупнейшим в истории региона, пишет Корреспондент.

Спасатели эвакуировали уже четвертый населенный пункт в регионе. Всего было отселено более 700 человек. В борьбе с огнем к пожарным присоединились военные Бундесвера. В охваченной огнем зоне много неразорвавшихся снарядов, так как поблизости проходили военные учения. Из-за этого пожарные не могут приблизиться к огню вплотную. Там постоянно раздаются взрывы.

В течение дня военные танки подготовят проходы, чтобы пожарные могли подойти ближе. Лесной пожар вспыхнул после нескольких недель сухой погоды.