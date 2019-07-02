Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск

Эксперты сервиса Aviasales опросили опытных туристов и узнали, что не стоит брать с собой в поездку.

Так, треть респондентов рекомендует не везти в отпуск много одежды и обуви. В частности, чуть более 20 процентов путешественников предложили ограничиться лишь необходимой одеждой, а 14 процентов посоветовали оставить дома лишнюю обувь. Они советуют брать легко комбинируемые между собой вещи, которые не занимают много места в багаже.

Девять процентов туристок не возьмут с собой в тур плойку. Столько же респондентов отказываются от полотенец, поскольку они есть в отеле или апартаментах, пишет РИА Новости.

Между тем девяти процентам опрошенных не пригодились зонты: вместо них туристы советуют взять ветровки, которые можно положить в маленький чехол. Столько же процентов путешественников рекомендуют лететь без книг, особенно если отпуск будет насыщенным.

Некоторые туристы пожаловались, что им в поездке так и не пригодилась аптечка, хотя она заняла много места в чемодане. Опытные путешественники вместо кучи лекарств рекомендуют перед вылетом приобрести медицинскую страховку.

Пять процентов туристов в шутку отметили, что "лишними" в отпуске были их компаньоны. Столько же отпускников не берут с собой ножницы, ноутбук, духи и декоративную косметику, если речь идет о пляжном отдыхе.