Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет

Глава министерства финансов Наталья Гаврилица отправила письменное распоряжение руководителям государственных учреждений сократить расходы на этот год и дала понять, что оклады бюджетникам урежут. В своем уведомлении она отметила, что власти приложат все усилия, чтобы выплачивать зарплаты в срок.

Кроме того, Гаврилица сообщила, что ее ведомство работает над внесением корректировок в бюджет и ведет переговоры с внешними партнерами, в том числе, с Международным валютным фондом, чтобы найти решение проблем.

Глава минфина ссылается на отсутствие денег в госбюджете и винит в этом предыдущее правительство, хотя бывший министр финансов Ион Кику много раз заявлял, что средств в казне достаточно и причин для снижения зарплат бюджетникам нет.

Письмо Натальи Гаврилицы Ион Кику считает первым этапом корректировки госбюджета, в котором обнаружены неприоритетные расходы, которые можно исключить.

Недавно в эфире одного из телеканалов и депутат ППДП Александр Слусарь заявил, что сотрудникам бюджетной сферы могут на два-три месяца задержать зарплаты.

Бывший премьер-министр Павел Филип, в свою очередь, сообщил, что деньги есть, более того, зарплаты можно даже повысить, но для этого необходимо ввести соответствующие поправки в бюджет.