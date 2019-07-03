Долгожданное пополнение в столичной семье: они ждали одного ребенка, а УЗИ показало три маленьких "сюрприза"

Многолетняя мечта о ребенке в семье Плэчинтэ исполнилась втройне. Валерия, Дарья и Дэнуц появились на свет на 34-й неделе. Здоровые и крепкие.

"Я приготовила ужин и позвонила мужу сказать, чтобы он поторопился домой, так как у нас будут гости. А когда он пришел, вручила ему конверт с письмом, в котором говорилось: "Папочка, мы идём", - поделилась мама Людмила Плэчинтэ.

"Когда мне принесли детей, я не смог сдержать слез. Потом врачи разрешили мне положить их на себя, и они лежали на мне почти 40 минут. Это непередаваемое чувство", - отметил папа Валериу Плэчинтэ.

Роды прошли в одной из столичных частных клиник. Мама и малыши чувствуют себя отлично.

"Мы наблюдали и за течением беременности, и принимали роды. Сегодня их выписали, состояние удовлетворительное как у матери, так и у детей", - сказал врач Вадим Скарлат.

Дома троих долгожданных внуков с нетерпением ждали дедушки и бабушки.

В роддоме Людмиле Плэчинтэ вручили подарочные наборы для новорожденных в рамках программы "Новая жизнь". Она стала одной из последних получательниц. С 1 июля программу закрыли.

"Наборы получили в первый же день. В них много полезного. Особенно для тех матерей, которые не успели подготовиться или роды начались раньше срока", - добавила мама Людмила Плэчинтэ.

Вместо подарочных наборов мамам теперь будут выдавать деньги - 1600 леев.