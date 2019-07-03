Заместитель начальника Пограничной полиции Валериу Кодряну подал в отставку

Едва вступив в должность заместителя начальника Пограничной полиции, Валериу Кодряну подал в отставку. Информацию подтвердил госсекретарь министерства внутренних дел Дорин Пуриче, который отметил, что Кодряну покинул пост по собственному желанию.

Причиной увольнения, по словам представителя ведомства, стала появившаяся в прессе информация о возможном родстве Пуриче и Кодряну, факт, который госсекретарь МВД отрицает, а также о предполагаемом участии Валерия Кодряну в различных схемах контрабанды.

В официальном сообщении МВД, между тем, сообщается, что Валерия Кодряну освободили от должности "в результате комплексной оценки, которая выявила несовместимость его кандидатуры с этой должностью".

Напомним, что глава МВД Андрей Нэстасе назначил Валерия Кодряну на должность замначальника Пограничной полиции 1 июля.

Альянс Санду-Додона не первый раз продвигает на руководящие должности родственников, которые, после выяснения этих подробностей, подают в отставку.

Станислав Павловский, которого коалиция назначила министром юстиции, подал в отставку через две недели. Георге Балан, который стал главой Генерального инспектората полиции, оказался кумом Андрея Нэстасе.

И Андрей Попов подал в отставку с должности руководителя кабинета министерства иностранных дел, когда СМИ написали, что он посаженный отец главы ведомства Нику Попеску.