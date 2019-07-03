СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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