Умер создатель Ford Mustang

Создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в возрасте 94 лет.

В США в возрасте 94 лет умер бывший глава Chrysler Ли Якокка, сообщает TMZ.



О смерти бизнесмена проинформировал член его семьи без уточнения обстоятельств кончины, передает Корреспондент.



Якокка на протяжении многих лет сотрудничал с Ford и Chrysler. Он также известен тем, то под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang.



Якокка работал в Ford Motor Company с 1946 до 1978 года. Затем до 1995 года он занимал должность руководителя Chrysler.