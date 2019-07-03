В Индии прорвало дамбу: более 20 человек пропали без вести

В индийском штате Махараштра прорвало дамбу Тиваре. Потоки воды полностью уничтожили 12 домов.

По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 числятся без вести пропавшими после того, как в индийском штате Махараштра прорвало дамбу, сообщает DNA в среду, 3 июля.

Инцидент произошел в округе Ратнагири на западе страны. Прорыв дамбы затронул семь деревень. 12 домов были полностью смыты водой, передает Корреспондент.

На месте в настоящий момент работают спасатели, полиция и волонтеры.