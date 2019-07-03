В Ливии разбомбили центр мигрантов: 40 погибших

В результате авиаудара по центру мигрантов около Триполи 40 человек погибло, еще около 80 были ранены.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи. Об этом в среду, 3 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, еще около 80 человек получили ранения, передает Корреспондент.

Как передает Agence France-Presse, представители центра, расположенного в пригороде Триполи, Таджуре, утверждают, что за авианалетом стоят силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которая находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.