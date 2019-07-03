В Кантемире к концу 2021 года появится качественная вода и канализация

Качественная вода и канализация появится в городе Кантемир к концу 2021 года. Водонапорную станцию, три станции по очистке сточных вод и 12 километров канализации построят благодаря поддержке европейских доноров. Первый этап - реконструкция старой водонапорной станции.

Без фильтрации водой из-под крана пользоваться невозможно. И канализация пока есть только в центральной части города.

Местные власти надеются, что весь город будет подключен к канализации уже через два года.

"Сейчас очищают всего 10% всей воды, стекающей из города", - заявил мэр города Кантемир Роман Чубачук.

Проект внедряют европейские доноры в сотрудничестве в Австрийским агентством по развитию. Они предоставили на реализацию программы шесть миллионов евро.

"В Молдове приблизительно 40% населения не имеет доступа к системе канализации, а в сельской местности она есть только у 11% граждан. Необходимы перемены, поскольку доступ к канализации - это первостепенная необходимость для любой страны, в том числе для Молдовы", - отметил директор Австрийского агентства по развитию Мартин Ледолтер.