Появились фото полного солнечного затмения

Полное солнечное затмение, произошедшее 2 июля, лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения.

Снимки опубликовало агентство Reuters. Так, максимальная фаза затмения наступила 2 июля в 22:23 по молдавскому времени, а его продолжительность составила 4 минуты 33 секунды.

Отмечается, что в 2019 году ожидается пять затмений — три солнечных и два лунных: частное солнечное затмение 6 января, полное солнечное 2 июля и полное лунное 21 января. Затем можно будет посмотреть на лунное затмение 17 июля и кольцеобразное солнечное 26 декабря.