Астрологи используют лунные календари, чтобы установить дни, когда людям сопутствовать успех.
Если верить астрологам, Луна оказывает огромное влияние на жизнь и судьбу человека. Знание положения и фазы этого небесного тела позволяет узнать, насколько удачным может оказаться тот или иной день. На движении Луны вокруг Земли основываются лунные календари, передает Униан.
Они позволяют установить фазу и положение этого небесного тела в знаках Зодиака. Промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны в астрономии называется синодическим месяцем. Его продолжительность непостоянна, но в среднем составляет 29,5 солнечных суток.
Лунный календарь на июль, чтобы определить благоприятные и неблагоприятные дни.
Лунный Календарь на июль 2019 Астрологи используют лунные календари, чтобы установить дни, когда людям сопутствовать успех, а также дни, когда следует поберечься, отдохнуть и воздержаться от принятия важных решений.
В данном календаре лунные фазы рассчитаны на начало суток, в 00:00. По каждому дню в левом верхнем углу указан день недели, далее нахождение Луны в знаке Зодиака. В нижнем правом углу указано текущее название фазы Луны, либо начало или переход лунных суток.
Лунный календарь июля 2019 – благоприятные дни
Астрологи объясняют, что самым важным в определении влияния Луны на человека является его знак зодиака, затем лунный день, и лишь затем – фаза Луны и день недели. Тем не менее, в июле можно выделить несколько по большей части благоприятных дней.
Так, день новолуния, 2 июля – это хорошее время для новых начинаний, избавления от вредных привычек и радикальных перемен в жизни.
Кроме того, 14 (15 июля) и 20 (21 июля) лунные сутки будут благоприятными для для финансов и карьеры – можно смело открывать заключать сделки, открывать бизнес или инвестировать средства. Благоприятные лунные сутки для лечения зубов и хирургических операций: 6-9, 15, 26.
Благоприятные дни лунного календаря для диеты –16, 18-31. Лунный календарь для процедур красоты рекомендует проводить их в 1, 16, 18-31 лунные сутки. Благоприятные дни лунного календаря для покупок: 5-9, 12-16 сутки.
Опасные дни – лунный календарь на июль 2019
Лунный календарь также может послужить для определения неблагоприятных дней. В такие дни астрологи рекомендуют избегать стрессов, а также по возможности не браться за важные дела и решения.
Так, в период смены лунных фаз возможна потеря концентрации, тревожность и обострение хронических болезней. Напряженным периодом также традиционно является полнолуние.
Неблагоприятные дни лунного календаря в июле: 10-11, 12-14, 21, 27-31. В эти дни желательно воздержаться от путешествий и рискованных мероприятий.
17 июля произойдет частичной солнечное затмение, Луна будет находится в Козероге. Астрологи предупреждают, что этот «сатанинский» день может стать одним из сложнейших дней лета. Решение личных и деловых вопросов лучше отложить на потом.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
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