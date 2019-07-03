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Лунный календарь на июль 2019: благоприятные и неблагоприятные дни
// фото: pixabay.com
10:18, 03 Jul 2019
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Астрологи используют лунные календари, чтобы установить дни, когда людям сопутствовать успех.

Если верить астрологам, Луна оказывает огромное влияние на жизнь и судьбу человека. Знание положения и фазы этого небесного тела позволяет узнать, насколько удачным может оказаться тот или иной день. На движении Луны вокруг Земли основываются лунные календари, передает Униан.

Они позволяют установить фазу и положение этого небесного тела в знаках Зодиака. Промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны в астрономии называется синодическим месяцем. Его продолжительность непостоянна, но в среднем составляет 29,5 солнечных суток.

Лунный календарь на июль, чтобы определить благоприятные и неблагоприятные дни.

Лунный Календарь на июль 2019 Астрологи используют лунные календари, чтобы установить дни, когда людям сопутствовать успех, а также дни, когда следует поберечься, отдохнуть и воздержаться от принятия важных решений.

В данном календаре лунные фазы рассчитаны на начало суток, в 00:00. По каждому дню в левом верхнем углу указан день недели, далее нахождение Луны в знаке Зодиака. В нижнем правом углу указано текущее название фазы Луны, либо начало или переход лунных суток.

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Лунный календарь июля 2019 – благоприятные дни

Астрологи объясняют, что самым важным в определении влияния Луны на человека является его знак зодиака, затем лунный день, и лишь затем – фаза Луны и день недели. Тем не менее, в июле можно выделить несколько по большей части благоприятных дней.

Так, день новолуния, 2 июля – это хорошее время для новых начинаний, избавления от вредных привычек и радикальных перемен в жизни.

Кроме того, 14 (15 июля) и 20 (21 июля) лунные сутки будут благоприятными для для финансов и карьеры – можно смело открывать заключать сделки, открывать бизнес или инвестировать средства. Благоприятные лунные сутки для лечения зубов и хирургических операций: 6-9, 15, 26.

Благоприятные дни лунного календаря для диеты –16, 18-31. Лунный календарь для процедур красоты рекомендует проводить их в 1, 16, 18-31 лунные сутки. Благоприятные дни лунного календаря для покупок: 5-9, 12-16 сутки.

Опасные дни – лунный календарь на июль 2019

Лунный календарь также может послужить для определения неблагоприятных дней. В такие дни астрологи рекомендуют избегать стрессов, а также по возможности не браться за важные дела и решения.

Так, в период смены лунных фаз возможна потеря концентрации, тревожность и обострение хронических болезней. Напряженным периодом также традиционно является полнолуние.

Неблагоприятные дни лунного календаря в июле: 10-11, 12-14, 21, 27-31. В эти дни желательно воздержаться от путешествий и рискованных мероприятий.

17 июля произойдет частичной солнечное затмение, Луна будет находится в Козероге. Астрологи предупреждают, что этот «сатанинский» день может стать одним из сложнейших дней лета. Решение личных и деловых вопросов лучше отложить на потом.




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