Рыбак разбогател на застывшей рвоте кашалота

Субстанция пролежала у мужчины дома пять лет, а потом он узнал, что она стоит целое состояние.

Житель Таиланда нежданно узнал, что является владельцем целого состояния из-за странной субстанции выловленной в море. Об этом сообщает Sinar Harian.

Таец Суват Читчантуек еще в 2014 году обнаружил в море желтоватую глыбу непонятной субстанции. Она показалась ему интересной и 58-летний рыбак забрал ее домой. Иногда, когда ему было скучно, он разрезал ее ножом, передает Корреспондент.

Спустя пять лет мужчина услышал несколько рыбацких историй о подобных находках. Он понял, что у него дома хранится застывшая рвота кашалота — амбра.

Она является дорогостоящим материалом для медицины и парфюмерии. Его кусок амбры оценивают в 25 тысяч фунтов стерлингов (825 тысяч гривен), а если бы она была не порезана ножом, то стоила бы еще больше. Таец признался, что если бы знал о ее ценности, то относился бы бережнее.