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Прогноз астрологов: в июле 2019 повезет пяти знакам Зодиака
// фото: открытый источник
10:26, 03 Jul 2019
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Девы в июле смогут достичь внутренней гармонии, благодаря чему удастся преодолеть сомнения и робость, говорят астрологи.

Сразу пять счастливчиков среди знаков Зодиака смогут провести июль 2019 года на волне успеха, говорится в астропрогнозе, передает Униан.

Так, астрологи SlovoFraza прогнозируют, что в июле 2019 года повезет Овнам, Тельцам, Ракам, Девам и Рыбам.

Овен

В середине лета перед Овнами откроются новые возможности, и благодаря своим лучшим чертам характера представители огненного созвездия смогут достичь прекрасных результатов как в деловой, так и в личной жизни. На Овнов будет влиять ретроградный Меркурий, находящийся в созвездии Рака, и с 17 по 31 июля им предстоит побороться за личное счастье. Усмирив бушующие эмоции и нацелившись на результат, Овны смогут осуществить свои мечты.

Телец

В июле у Тельцов будет прекрасная возможность отправиться в запланированные поездки навстречу приключениям и новым возможностям. В этом месяце благоприятная энергетика небесных тел позволяет не только завершить ранее начатые дела, но и приняться за грандиозные проекты, начать обучение, позволить себе то, что раньше казалось невозможным. Уверенность в своих силах и настрой на успех помогут Тельцам справиться с небольшими трудностями. Кроме того, астрологи отмечают, что Тельцы смогут принимать верные решения, если перестанут спрашивать совета и поступят так, как велит сердце.

Рак

Удача придет к Ракам в июле 2019 года не только благодаря поддержке планет-покровителей, но и за счет силы воли. В этом месяце они смогут достичь успехов в деловой среде, если прислушаются к себе и начнут раскрывать свои способности. Поверив в свои силы, Раки смогут найти выход из любой сложной ситуации. В июле представителям этого Знака важно сохранять оптимизм, что позволит наладить семейные отношения и личную жизнь.

Дева

Девы в июле смогут достичь внутренней гармонии, благодаря чему удастся преодолеть сомнения и робость. Это удачное время для новых свершений как в деловой, так и в любовной сфере. На работе появятся перспективы карьерного роста, поэтому Девам не стоит оставаться в стороне. В июле благодаря лучшим чертам характера одинокие Девы смогут найти свою любовь, а те, кто уже находится в отношениях, насладиться взаимным счастьем, не омраченным конфликтами.

Рыбы

Рыб ожидает успех в личной жизни, а также приятные перспективы, касающиеся финансовой сферы. В июле астрологи рекомендуют им трудиться на собственное благополучие и отказывать тем, кто пытается манипулировать. Личные стремления должны выйти на первый план. Звезды благоволят Рыбам, а значит, можно смело приниматься за работу, чтобы в конце месяца пожинать плоды своих стараний. Позитивный настрой и вера в то, что все получится, позволят Рыбам привлечь удачу во все сферы жизни.




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