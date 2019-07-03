Девы в июле смогут достичь внутренней гармонии, благодаря чему удастся преодолеть сомнения и робость, говорят астрологи.
Сразу пять счастливчиков среди знаков Зодиака смогут провести июль 2019 года на волне успеха, говорится в астропрогнозе, передает Униан.
Так, астрологи SlovoFraza прогнозируют, что в июле 2019 года повезет Овнам, Тельцам, Ракам, Девам и Рыбам.
Овен
В середине лета перед Овнами откроются новые возможности, и благодаря своим лучшим чертам характера представители огненного созвездия смогут достичь прекрасных результатов как в деловой, так и в личной жизни. На Овнов будет влиять ретроградный Меркурий, находящийся в созвездии Рака, и с 17 по 31 июля им предстоит побороться за личное счастье. Усмирив бушующие эмоции и нацелившись на результат, Овны смогут осуществить свои мечты.
Телец
В июле у Тельцов будет прекрасная возможность отправиться в запланированные поездки навстречу приключениям и новым возможностям. В этом месяце благоприятная энергетика небесных тел позволяет не только завершить ранее начатые дела, но и приняться за грандиозные проекты, начать обучение, позволить себе то, что раньше казалось невозможным. Уверенность в своих силах и настрой на успех помогут Тельцам справиться с небольшими трудностями. Кроме того, астрологи отмечают, что Тельцы смогут принимать верные решения, если перестанут спрашивать совета и поступят так, как велит сердце.
Рак
Удача придет к Ракам в июле 2019 года не только благодаря поддержке планет-покровителей, но и за счет силы воли. В этом месяце они смогут достичь успехов в деловой среде, если прислушаются к себе и начнут раскрывать свои способности. Поверив в свои силы, Раки смогут найти выход из любой сложной ситуации. В июле представителям этого Знака важно сохранять оптимизм, что позволит наладить семейные отношения и личную жизнь.
Дева
Девы в июле смогут достичь внутренней гармонии, благодаря чему удастся преодолеть сомнения и робость. Это удачное время для новых свершений как в деловой, так и в любовной сфере. На работе появятся перспективы карьерного роста, поэтому Девам не стоит оставаться в стороне. В июле благодаря лучшим чертам характера одинокие Девы смогут найти свою любовь, а те, кто уже находится в отношениях, насладиться взаимным счастьем, не омраченным конфликтами.
Рыбы
Рыб ожидает успех в личной жизни, а также приятные перспективы, касающиеся финансовой сферы. В июле астрологи рекомендуют им трудиться на собственное благополучие и отказывать тем, кто пытается манипулировать. Личные стремления должны выйти на первый план. Звезды благоволят Рыбам, а значит, можно смело приниматься за работу, чтобы в конце месяца пожинать плоды своих стараний. Позитивный настрой и вера в то, что все получится, позволят Рыбам привлечь удачу во все сферы жизни.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
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