Ураган пронёсся по северу страны: Эксперты оценивают ущерб от непогоды

Проливные дожди с сильным ветром и градом, которые прошли вчера, нанесли ущерб населенным пунктам на севере страны. Грозы бушевали в Бричанском, Единецком, Окницком, Рышканском, Сынжерейском, Глодянском, Дондюшанском и Бельцком районах. Поставщики электроэнергии сообщили о частичном отключении электроснабжения в 17 населенных пунктах Глонского и Рышконского районов.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), сильный ветер частично сорвал перекрытия и повредил крыши нескольких жилых домов в районах Глодянском, Дондюшанском, Единецком и Бельцком районах.

По нескольку листов шифера сорвало с крыш четырех пятиэтажных жилых домов в городе Дондюшаны. Также, крыши около 10 жилых домов были повреждены в селе Редюл Маре того же района. В селе Хыждиень Глодянского района порывы ветра сорвали 33 листа шифера с крыш нескольких зданий.

Помощь спасателей потребовалась из-за упавших от ветра деревьев. В Бельцах деревья упали на линии электропередач, на теплопровод, газопровод, а также на остановку общественного транспорта. Кроме того, более 30 деревьев упали на обочину дороги в селе Клокочень Глодянского района.

Также, помощь спасателей потребовалась в некоторых селах Единецком, бричанскам и Окницком районов. В результате инцидентов никто не пострадал.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям проведут оценку нанесенного ущерба.