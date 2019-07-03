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Где в Кишиневе сегодня не будет света
// фото: Minval.az
10:47, 03 Jul 2019
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Для улучшения качества предоставляемых услуг “RED UNION FENOSA” сообщает, что в среду, 3 июля, будут осуществлены запланированные перерывы поставки электрической энергии в промежутке времени указанного ниже:

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника: ул. Буребиста 47/2, бул. Дачия 47, 47/3 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы: ул. А. Пэдурару 3-25, 18-32, пер. А. Пэдурару 6-14, 7-13, 22-32, Л. Деляну 3, 18, 24, 999 – с 09:10 до 17:00. ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Г иочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Центр: Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, В. Дическу 53-91, 64-140 – частично с 09:15 до 17:00; ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00; пер. 2 Базинулуй 2A, Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Пашкань 5-9, 19, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 2, 8-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Рышкановка: ул. А. Дога 2, 4, 13/2, 45/1, 45/2, 45/3, Флорэрий 3, 5/1, 7, пер. 1 Флорэрий 2J, 6, 8, пер. 2 Флорэрий 1-7, Мачилор 11, 18, Пажурий 7-17, 13/1, 16-30,  999, Т. Владимиреску 6/1 – с 09:25 до 17:25.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы.

Полный их список можно посмотреть здесь. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.





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